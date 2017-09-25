В Березниках сгорел автомобиль

В Березниках очевидцы сняли на видео горящий во дворе дома автомобиль «Хендай Солярис». Все произошло в ночь на 22 сентября на улице Пятилетки у дома №100. Судя по кадрам видеозаписи, первыми к тушению пожара приступили люди, живущие по соседству. После вызова на место выехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, автомобиль стоял ночью на неохраняемой территории. У него воспламенилась переднее правое колесо, потом моторный отсек. Также пострадал салон. Причины происшествия сейчас устанавливаются. Одна из главных версий – поджог.