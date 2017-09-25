В Чердыни открыли Невский проспект
На севере Прикамья, в Чердыни, в субботу прошел городской праздник, на котором открыли реконструированный «Невский проспект» - одно из самых популярных мест для прогулок местный жителей. Начался фестиваль с освящения купели. В программе мероприятия также – фотосалон «Ретро», чайная, мастерская по чеканке монет, танцевальная площадка, благотворительная площадка «Возрождение», мастерская художника, смотровая площадка «Подзорная труба», стена легенд Перми Великой ( Юргановская улица, 69). В Чердынском краеведческом музее открылась выставка «Мифы и легенды Перми Великой».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Музыканты, объединяйтесь!
«Регионы России»: вся страна в одном павильоне
Как Пермский край выбирал свою Миссис
В Перми прошли большие осенние ярмарки
Жители Перми провели большую уборку
Мода на красоту и благоустройство
О холодных батареях замолвили слово
ТСЖ и «управляшки» Чайковского накопили миллиардный долг
Вести Пермь. События недели
«Флаэртиана» показала всю правду жизни
Добавить комментарий: