Музыканты, объединяйтесь!

В Пермском музыкальном колледже прошел урок современной музыки. Точнее, технологий, которые применяются для ее создания. У слушателей появился шанс добиться успеха, минуя консерваторию. Например, за пультом ди-джея в ночном клубе.

Место встречи - Пермский музыкальный колледж, слушатели в аудитории - по желанию, это не занятие по программе. Сергей Иванов - профессионал, студенты на пути к этому, и предложение от мастера - познакомиться с современными технологиями - как использовать их для создания и исполнения музыки.

Суть проста: современная музыка - то направление, где можно и стоит применять свои навыки, например, классического исполнителя - для того, чтобы добиться успеха как музыкант или композитор. При этом освоить до сих пор незнакомые форматы творчества.

В этом году создатель гимна Пермского края вновь запускает Лабораторию музыки, и ждёт там всех, кто готов экспериментировать. Преподаватели не против таких встреч, что называется «на стороне».

Сергей Иванов рассказал, что сам не сразу к этому пришёл. В Пермь в своё время приехал с трубой. Всё приходит со временем, как и изменение стандартов, когда один человек может заменить собой целую группу при помощи устройств.

Сергей Иванов, музыкант, композитор: "По сути, это полноценный синтезатор, у которого есть тоже свои звуки, которые можно использовать".

Музыкальная лаборатория - «место силы», говорит музыкант, где он и его коллеги предлагают студентам и всем, кто с музыкой в ладах, поработать вместе - условия позволяют, есть инструменты - были бы участники.

Сергей Иванов, музыкант, композитор: "У них возможности в жизни пересечься, заглянуть в музыкальный мир друг друга отсутствует. Нет таких вот мест, где могли бы тусоваться музыканты разных стилей, и создавать при этом какой-то медийный продукт".

И здесь музыкант предлагает не просто поджемовать и разойтись. Итогом симбиоза должен стать большой отчётный концерт.

Дело это добровольное, творческая лаборатория ждёт всех желающих, кто не против расширить свой музыкальный кругозор. Встречи скоро начинаются и вход свободный.