«Регионы России»: вся страна в одном павильоне

В Перми прошла выставка-ярмарка «Регионы России». Торговцы здесь не перестают удивлять гостей.

Настоящий свадебный рушник, который ткут в Белоруссии - его хранят как семейную ценность и передают по наследству. Жанна Карачёва из Гомеля старается рассказать своим покупателям не только о свойствах белорусского трикотажа и льна, но и о национальных традициях, в том числе и на производстве.

Жанна Карачёва (Белоруссия): "До сегодняшнего дня соблюдаются все ГОСТы, которые соблюдались в советские времена. Если вы купили постельное бельё наше, то вы знаете, что после стирки оно не перекосится, не запеленгуется, не потеряет цвет".

Свою продукцию представила Монголия: сегодня эта страна обладает одним из самых больших поголовий овец, коз, верблюдов и яков, а также объединяет лучших производителей кашемира и шерсти.

Одежда представлена не только тёплая, но и нарядная - на любой вкус.

Это только малая часть представленного на выставке «Регионы России». Всего здесь более сотни участников - это и крупные производители, и семейные мастерские.

Выставка - это, как минимум, необычный способ познакомиться с географией России и даже некоторых соседних стран. Здесь вам предложат одежду, головные уборы и аксессуары. Или зонтик с встроенной музыкой. А к специям и восточным сладостям вас приведёт тонкий аромат.

Рай для сладкоежек - халва, рахат-лукум, чурчхелла, мармелад и мёд. В сочетании с чаем лучшее угощение осени, уверены здесь. Сделать покупку для себя или порадовать близких можно было до 24 сентября.