Как Пермский край выбирал свою Миссис

В Перми прошел конкурс красоты «Миссис Пермь и Пермский край-2017».

Съемочная группа ВГТРК специально приехала за час до начала конкурса, ведь подготовка к испытаниям для претенденток на звание «Миссис Пермь. Пермский край» не менее важная часть, чем сам финал, на который, кстати, сумели попасть лишь 11 девушек из 30. Одним из первых заданий было написание эссе на тему экологии, дома и семьи.

Здесь о возрасте говорить вполне уместно - участницам от 27 до 50 лет. Это, скорее, повод восхититься. Есть даже молодые бабушки. У бизнесвумен Ларисы Галкиной пополнение в семье - год назад на свет появился внук Роман.

За выполнением тех или элементов пристально следили жюри и мужья, которые пришли проболеть за своих жён.

Как рассказали организаторы, в программе дефиле в вечерних нарядах, зажигательная сальса и медленный вальс.

Победительнице конкурса, кроме короны, достались многочисленные призы от спонсоров. Также коронованная «Миссис» имеет право представлять Пермь в российском или международном конкурсе красоты среди замужних дам.

Когда этот сюжет выйдет в эфир, скорее всего, имя победительницы будет известно, но как здесь говорят, не это важно. Ведь девушки решились на то, чтобы показать себя, выступить и это уже подвиг.

"Миссис Пермь" в этом году стала Марина Сидорова, первой вице-миссис - Ольга Иванова, титул "Миссис Пермский край" жюри присудило Анне Нескромной. Приз зрительских симпатий достался Любови Радостевой.







