Жители Перми провели большую уборку

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субботник

Общегородской осенний субботник в Перми продлился 3 дня – с 22 по 24 сентября. Комплексная осенняя уборка призвана подготовить город к зиме. Традиционно к субботнику подключаются учреждения соцсферы, органы власти и территориальные органы общественного самоуправления.

Комплексная осенняя уборка призвана подготовить город к зиме. Нужно убрать опавшие листья, траву и мусор и подготовить к холодам городские зеленые насаждения. Общегородской субботник - это проявление уважения и заботы к своему городу со стороны предприятий и жителей.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.09.2017 в 10:52 в рубрике - Вести Пермь

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В Перми прошли большие осенние ярмарки →

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