Жители Перми провели большую уборку

Общегородской осенний субботник в Перми продлился 3 дня – с 22 по 24 сентября. Комплексная осенняя уборка призвана подготовить город к зиме. Традиционно к субботнику подключаются учреждения соцсферы, органы власти и территориальные органы общественного самоуправления.

Комплексная осенняя уборка призвана подготовить город к зиме. Нужно убрать опавшие листья, траву и мусор и подготовить к холодам городские зеленые насаждения. Общегородской субботник - это проявление уважения и заботы к своему городу со стороны предприятий и жителей.