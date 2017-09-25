Мода на красоту и благоустройство
В Перми прошли первые осенние субботники. Они звучали завершающим аккордом в работах по благоустройству городских дворов в этом сезоне.
Жители дома №36 по улице Солдатова не стали дожидаться общегородского субботника. Идею старшей по подъезду Елены Яковлевой - начать убирать опавшие листья уже сегодня - поддержали и взрослые, и дети.
Подрастающее поколение согревается игрой в футбол: на новой площадке и ворота, и покрытие, и даже освещение.
Новая площадка поделена на две зоны - детскую игровую, где установлены горки, качели и карусели и взрослую - здесь находятся современные спортивные тренажеры.
Качество выполненных работ оценили сами жители - именно их мнение учитывалось в первую очередь еще на стадии проекта.
Всего в Свердловском районе в этом году преобразились 73 двора. Мечты жителей соседних домов могут стать реальностью уже в следующем году. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 5 лет.
Вячеслав Торчинский, глава Свердловского района города Перми: "Это ведь не единоразовая акция. Сделали - надо поддерживать красоту, создавать что-то новое силами жителей, и здесь для этого все есть".
И такие задумки уже есть. По обеим сторонам нового тротуара появляется кленовая аллея, а мальчишки со двора уже предложили депутатам и администрации помочь организовать межрайонный турнир по футболу.
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