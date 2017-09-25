О холодных батареях замолвили слово
О холодных батареях - на "горячую" линию. 31 звонок за час поступил в пермскую приемную президента России. Здесь прошла прямая телефонная линия по запуску тепла в многоквартирные дома. Большинство звонков поступило из Перми, три из Чернушки, Березников и Кондратово. Основной вопрос, который интересовал звонивших, - когда в квартирах начнут греть батареи. Учитывая, что запуск тепла в дома начался 18 сентября, в полную силу радиаторы должны заработать в течение двух-трёх недель. Кроме того несколько вопросов было по оплате за отопление в прошлом сезоне - всем звонившим по этому поводу назначили приём в региональной Инспекции государственного жилищного надзора.
Ирина Карнаухова, и.о. руководителя ИГЖН Пермского края: "Представят квитанции, и мы проверим, инициируем проверку в отношении исполнителя коммунальных услуг, или это будет управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, и проверим порядок соблюдения требований к определению размера оплаты".
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