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ТСЖ и «управляшки» Чайковского накопили миллиардный долг

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Чайковский

Отопительный сезон для целого города оказался под угрозой срыва. Для решения проблем с долгами и готовности домов в Чайковском высадился настоящий десант от краевого правительства. Действовать пришлось быстро.

Как начался отопительный сезон без главного участника - тепловой инспекции, заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев разбирается прямо на ступеньках администрации Чайковского района. У ряда управляющих компаний нет документов на подачу тепла.

В городе из практически 700 многоквартирных домов под угрозой оказались 200 - практически четверть всего жилого фонда. Виной всему огромные долги компаний, обслуживающих дома.

Современный Чайковский сегодня имеет не только пограничное положение на карте Пермского края. Общий долг управляющих компаний и ТСЖ за годы их работы приблизился к цифре в 1 миллиард рублей – самый высокий показатель в Пермском крае.

Уже на совещании всем проблемным управляющим компаниям, которые отвечают за жилищный фонд, предлагают принести акты готовности к отопительному сезону и делают перерыв. Но спустя час документы так и не были представлены.

Чайковский

 Батареи во всех домах Чайковского района стали горячими за сутки до начала совещания. Даже несмотря на то, что свое «добро» не дала тепловая инспекция, не подписав ни один акт.

Антон Удальев, заместитель председателя правительства Пермского края: "Необходимо еще раз внимательно изучить и дать рекомендации всем управляющим компаниям и всем муниципалитетам в части того, каким образом подходить к готовности жилищного фонда, чтобы не возникало таких историй".

Для пенсионера Михаила Лебедева - это первый отопительный сезон за последние десять лет, который начался без всяких задержек - согласно графику. Видимо, совещание помогло.

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 25.09.2017 в 09:37 в рубрике - Вести Пермь

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