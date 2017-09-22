На арене цирка слоны - звезды кинематографа

22 сентября отмечается Всемирный день защиты слонов. Сегодня этих животных можно встретить в Перми на арене Пермского цирка. Здесь они как люди – дурачатся, обижаются, понимают сразу на четырех языках.

Перед выступлением обязательно небольшая разминка. Все указания дрессировщика эти слонихи выполняют беспрекословно. Секрет таких взаимоотношений прост - надо любить животных и дружить с ними.

Сергей Гулевич бок о бок с этими животными уже 10 лет. Индийские слоны, как люди, говорит дрессировщик. Понимают характер, так же любят и ненавидят, радуются, обижаются и даже дурачатся.

Слоны не только добрые и общительные. Еще у них отличная память. Эти красотки понимают на четырех языках: русском, английском, польском и немного на японском. А еще выполняют уникальные и сложные трюки. При возрасте в 47 лет и весе около 5 тонн Дженни и Магда выглядят весьма грациозно. Трюки дрессировщику подсказывают сами, во время игры. Могут легко постоять на хоботе, «заглотить» голову дрессировщика или позволят ассистентке сесть на шпагат прямо у себя на голове.

Ну, а харизму заметили даже режиссеры. Слонихи - звезды кинематографа - заграницей катали Наоми Кэмпбелл, а в России Сергея Шнурова в фильме «Слон». Главную роль сыграла Дженни, а Магда дублировала свою подругу в сумерки.

Отправиться в увлекательное путешествие со слонами, поздравить их с праздником и познакомиться с их друзьями-артистами можно уже в ближайшие выходные в Пермском цирке.