На участниках ДТП наживаются лжесвидетели
За 8 месяцев 2017 года в Пермском крае зарегистрировано более 3 тысяч мошеннических преступлений, из них половина совершена дистанционно - то есть с помощью Интернета и телефонов. По этому поводу в региональном главке МВД собрали пресс-конференцию. О дистанционных мошенничествах подробно рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений Управления уголовного розыска регионального МВД России Роман Теплоухов.
Мошенники чаще всего действуют из Краснодарского края, Татарстана и Ханты-Мансийского АО, при этом используют разные способы хищения денег с банковских карт. Одно из последних ноу-хау - мониторинг социальных сетей, жертвами часто выбирают участников ДТП, которые ищут свидетелей с видеозаписью. Преступники представляются таковыми и разными способами просят перевести аванс за предоставление видео.
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