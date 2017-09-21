В Прикамье разыскивают 14-летнего подростка

В деревне Сухобизярка Кукуштанского сельского поселения Пермского края потерялся 14-летний школьник. Вечером 19 сентября 2017 Вениамин Дворников ушел из дома на прогулку и до настоящего момента домой не вернулся. Родители вместе с добровольцами и участковым осмотрели лес, однако ребенка не нашли. Раньше он из дома никогда не уходил и не пропадал.

Любую информацию, которая поможет в розыске ребенка, просят сообщить в полицию по телефону 02.