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← Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?

В Прикамье разыскивают 14-летнего подростка

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ребенок

В деревне Сухобизярка Кукуштанского сельского поселения Пермского края потерялся 14-летний школьник. Вечером 19 сентября 2017 Вениамин Дворников  ушел  из дома на прогулку и до настоящего момента домой не вернулся. Родители вместе с добровольцами и участковым осмотрели лес, однако ребенка не нашли. Раньше он из дома никогда не уходил и не пропадал. 

Любую информацию, которая поможет в розыске ребенка, просят сообщить в полицию по телефону 02. 

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 21.09.2017 в 15:43 в рубрике - Вести Пермь

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← Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?

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