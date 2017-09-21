Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?

В Законодательном собрании Пермского края проходит пленарное заседание. Депутаты подтвердили выделение 445 миллионов рублей на выкуп производственной площадки и земельного участка пермского мотовозоремонтного завода. В ближайшие два года это предприятие планируется полностью перевести в Верещагино, а саму площадку использовать для нужд пермской культуры. Планируется, что средства будут выделяться с рассрочкой на два года 2018-2019, дополнительного выделения средств не понадобится, изначально эти деньги планировали потратить на строительство новой сцены театры оперы и балета и переезд художественной галереи. Какие еще вопросы на повестке дня, подробно узнал Сергей Овчинников.