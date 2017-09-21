Когда отремонтируют мост через Сюзьву?

Не было и нет спокойного проезда по мосту через реку Сюзьва на федеральной трассе М-7 «Волга». В течение лета здесь стояла постоянная пробка из-за ремонта проблемного моста. Мучения водителей должны были закончиться в заявленный срок – 20 сентября.

Слухов много, но факт в том, что 20 сентября открытия четырёхполосной дороги не состоялось. Мост через речку Сюзьву - часть федеральной трассы М-7 «Волга». Через него идут большегрузы, многочисленные легковушки дачников и рейсовые автобусы. Иногда стоять приходится более полутора часов.

О капитальном ремонте было заявлено в мае, заказчик - Управление федеральных автодорог «Прикамье», подведомственное Росавтодору. Единственным участником аукциона стала компания ООО «Стройтрест», с ней и заключили контракт на сумму 38 млн рублей. К сегодняшнему дню не готовы крайние опоры и три пролёта из четырёх.

ФКУ Упрдор «Прикамье»: "Сейчас есть отставание от графика выполнения работ более двух месяцев. Причина – неготовность подрядной организации к выполнению работ".

Как заявляет заказчик, претензии подрядной организации начали предъявлять ещё в мае, когда часть старого моста разобрали и на этом работы прекратились. Здесь до сих пор лежат старые балки, но благодаря им есть возможность оценить грядущие изменения: если раньше под каждой половиной проезжей части их было всего три, сейчас будет 4, это даст расширение дороги до 11,5 метров.

А пока все транспортные потоки делят одну полосу. По будням движение регулируют с помощью светофора, по вечерам пятницы и воскресенья работает регулировщик. Подрядчик готов заверить - темпы уже увеличены, ближайшей ночью смонтируют второй пролёт.

Олег Малиновский, руководитель проектов ООО «Стройтрест»: "Увеличение количества рабочих, работа в две смены, добавлять будем технику и ускоряться. Срок окончания работ - конец октября-начало ноября".

В причинах и следствии также будет разбираться краевая прокуратура. Сегодня здесь заявили о намерении провести проверку по сообщениям СМИ. Водители ждут, когда запрещающий сигнал сменится привычными полосами в обоих направлениях.