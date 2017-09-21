«Орленок» открывает новый сезон
Ледовый дворец спорта «Орленок» открывает новый сезон, как для юных спортсменов, так и для любителей кататься на коньках. На массовое катание всех желающих здесь ждут по традиционному расписанию: в среду с 19.00 до 21.00 вечера и в воскресенье с 16.00 до 20.00 часов. Стоимость выхода на лед не изменилась – 300 рублей для всех. Можно прийти со своими коньками, либо взять их в прокат. В ближайшее время в «Орленке» планируют открыть и ночные катания со светом, музыкой и приглашенными ди-джеями.
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