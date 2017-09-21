Владимир Путин поднял вопрос об обманутых пермских дольщиках
Президент России Владимир Путин встретился с избранными 10 сентября губернаторами 17 российских регионов. На встрече президент обсудил с ними планы работы на ближайшее будущее, в том числе речь шла и о положении дел в Пермском крае. Избранный и официально вступивший в должность губернатора Максим Решетников рассказал о встрече с представителями РЖД и грядущем переустройстве железнодорожного сообщения на территории края - в частности о строительстве нового моста через Каму и переносе Горнозаводской ветки на правый берег. Кроме того, разговор шёл о развитии прикамской промышленности и решении существующей на сегодня в регионе проблемы обманутых дольщиков.
Владимир Путин, президент РФ: "Я Вас просил с обманутыми дольщиками встретиться, встретились?".
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Да, встретились и с той женщиной, и не только с ней, а с группой товарищей, там какая ситуация, Владимир Владимирович, там люди оказались недоинформированы. К сожалению, те действия, которые мы делаем, и те представители дольщиков, которые входят в нашу группу, далеко не всегда информацию в полном объёме доносили".
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