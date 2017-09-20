В Перми пройдет первенство Европы по скалолазанию. В соревновании примут участие 200 спортсменов из 15 стран. С 29 сентября по 1 октября Спорткомплекс имени Сухарева станет огромным «Скалоградом», на территории которого пройдет первенство Европы по скалолазанию. Кроме спортивных мероприятий запланированы и игровые. Например, моделирование города «Скалограда», где у каждого участника будет свой паспорт. В первый день соревнований за звание «героев» будут бороться команды в нескольких номинациях: «Офис», «Школа», «Вуз», «Колледж», «Спортивная школа». Во второй день зрителей будет ждать яркая церемония открытия первенства Европы по скалолазанию и индивидуальные забеги в квесте. Третий день будет посвящен тематическим мастер-классам на «улицах» «Скалограда» и парным состязаниям.