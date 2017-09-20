Пермским волейболистам нужна поддержка

С надеждой, что старт не превратится в финиш. Волейболисты пермского клуба «Прикамье» стартовали в чемпионате России с уверенных побед, одолев в родных стенах гостей из Грозного. Руководство пермяков с момента окончания прошлого сезона борется за выживание, взывая о помощи к городским и краевым властям и бизнес-структурам. Матчи прошли в тренировочном зале Прикамья на стадионе «Энергия».

Пермский клуб - действующий бронзовый призёр Высшей Лиги «А» - второго после Суперлиги турнира, поэтому лёгких прогулок грозненцам никто не обещал. Прикамцы славятся быстрой игрой и цепкой защитой. А ещё своими воспитанниками. Роман Мартынюк стал чемпионом Европы в Польше. Ранее он и Дмитрий Ковалев участвовали в финальном раунде Мировой Лиги в Бразилии, а Сергей Никитин стал серебряным призером на Универсиаде в Китае. Хозяева провели оба матча так, словно нет в клубе никаких проблем, и убедительно переиграли грозненцев с равным счётом в обоих матчах: 3:1. Впрочем, денег в пустой клубной казне от этого не появилось, и дальнейшее выступление пермяков в чемпионате России по-прежнему под большим вопросом.

Владимир Викулов, старший тренер ВК "Прикамье": "Хочу поздравить всех наших болельщиков, что мы стартовали. Спасибо ребятам, что они терпят. И справились с волнением в стартовых матчах. Были хорошие поединки с довольно-таки серьёзным соперником. Надеюсь, это наши не последние победы. Надеемся на лучшее".