← «По ним стреляли еще раз»: В Чусовом осквернили памятник воинам-интернационалистам
Пермская филармония готовится к открытию 82 сезона
Пермская краевая филармония объявила дату открытия 82-го концертного сезона - 8 октября. В этот день состоится выступление Мюнхенского камерного оркестра под управлением Клеменса Шульта, который впервые приедет в Пермь.
В сентябре любителей музыки ждет несколько интересных программ. Так, 24 сентября, оркестр Русских народных инструментов сыграет премьеру «Сказку о царе Султане». Музыканты и мастер художественного слова Рамазан Шахбанов – молодой артист и художественный руководитель Пермского театра «Гистрион» - позволит юным зрителям услышать и почувствовать неповторимое очарование пушкинской сказки во всей красоте звучания русских народных инструментов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«По ним стреляли еще раз»: В Чусовом осквернили памятник воинам-интернационалистам
В Перми прошел фестиваль медведей и их друзей
Инспекторы ГИБДД задержали 173 нетрезвых водителя
Выехавший на встречку прицеп КАМАЗа убил водителя легковушки
В Кунгуре произошло два крупных пожара
Пермь. Вести-Спорт
В университете состоялась Ярмарка школьных проектов
В Кунгуре «Волга» столкнулась со спецмашиной
В Перми отметили 110-летие основателя «Искры» Михаила Цирульникова
Орловские рысаки - гордость Отечества
Добавить комментарий: