Пермская филармония готовится к открытию 82 сезона

Пермская краевая филармония объявила дату открытия 82-го концертного сезона - 8 октября. В этот день состоится выступление Мюнхенского камерного оркестра под управлением Клеменса Шульта, который впервые приедет в Пермь.

В сентябре любителей музыки ждет несколько интересных программ. Так, 24 сентября, оркестр Русских народных инструментов сыграет премьеру «Сказку о царе Султане». Музыканты и мастер художественного слова Рамазан Шахбанов – молодой артист и художественный руководитель Пермского театра «Гистрион» - позволит юным зрителям услышать и почувствовать неповторимое очарование пушкинской сказки во всей красоте звучания русских народных инструментов.