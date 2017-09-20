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«По ним стреляли еще раз»: В Чусовом осквернили памятник воинам-интернационалистам

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мемориал в Чусовом

В Чусовом неизвестные осквернили мемориал воинам-интернационалистам. Плиту с именами чусовлян, погибших в Афганистане, пытались разломать. А когда не получилось, перешли на мемориальную доску, посвященную ребятам, не вернувшимся из Чечни. 

В 93 году чусовские ветераны Афгана установили памятник, спустя время появились новые таблички, связанные с чеченскими кампаниями. На улице Мира целый ансамбль, который посвящён и Великой Отечественной, фронтовикам и труженикам тыла. 

За все эти годы, говорят местные жители, каких-то попыток испортить мемориал не было. С места происшествия изъяли большой булыжник, который кидали в памятник, сейчас дело пока не возбуждено, вполне вероятно это вопрос времени. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. 

Марина Черных, местная жительница, не скрывает эмоций:  "Ребят этих один раз уже убили! И теперь такое состояние плиты - трещины, такое впечатление, что по ним стреляли ещё раз".

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 20.09.2017 в 16:15 в рубрике - Вести Пермь

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