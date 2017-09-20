«По ним стреляли еще раз»: В Чусовом осквернили памятник воинам-интернационалистам

В Чусовом неизвестные осквернили мемориал воинам-интернационалистам. Плиту с именами чусовлян, погибших в Афганистане, пытались разломать. А когда не получилось, перешли на мемориальную доску, посвященную ребятам, не вернувшимся из Чечни.

В 93 году чусовские ветераны Афгана установили памятник, спустя время появились новые таблички, связанные с чеченскими кампаниями. На улице Мира целый ансамбль, который посвящён и Великой Отечественной, фронтовикам и труженикам тыла.

За все эти годы, говорят местные жители, каких-то попыток испортить мемориал не было. С места происшествия изъяли большой булыжник, который кидали в памятник, сейчас дело пока не возбуждено, вполне вероятно это вопрос времени. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Марина Черных, местная жительница, не скрывает эмоций: "Ребят этих один раз уже убили! И теперь такое состояние плиты - трещины, такое впечатление, что по ним стреляли ещё раз".