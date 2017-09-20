В Перми прошел фестиваль медведей и их друзей

В частной филармонии «Триумф» прошел фестиваль медведей и их друзей «ТеддиЕвразия». В 2017 году медведю Тедди исполняется 115 лет. Образ любимого плюшевого медведя для миллионов людей на всей планете символизирует важнейшие человеческие ценности – искренность и чистоту детства, семью и домашний уют, дружбу, доброту, доверие и юмор. Медведь с давних пор главный символ Перми и Пермского края. А значит, Пермь – самое подходящее место для подобных фестивалей, рассказывают организаторы «ТеддиЕвразия».