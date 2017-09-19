На Коммунальном мосту установят видеокамеры
На Коммунальном мосту в Перми на два месяца ограничат движение. Правда, только в ночное время суток. Работы планируется проводить с 22.00 часов вечера и до 6.00 утра с 21 сентября и до 30 ноября включительно. За это время на Коммунальном мосту будет создана принципиально новая система безопасности. На подъезде к мосту появится караульное помещение для охраны, а над проезжей частью установят видеокамеры.
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