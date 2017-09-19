Пермяки стали призёрами Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту
Пермские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту. 25-й ежегодный форум самых быстрых и ловких пожарных принимал наш город. В течение 3 дней на стадионе «Динамо» 17 лучших команд страны штурмовали учебную крепость, проходили испытания полосы препятствия, эстафеты и боевого развёртывания. Зрителей и гостей праздника развлекал губернский оркестр, творческие коллективы, в частности шоу-группа «Россияне», проходили розыгрыши и лотерея. Бесплатно угощали мороженым и солдатской кашей. Работала передвижная выставка пожарной техники.
Подготовка сборной Прикамья, в составе которой хоть и не звёзды, но мастера спорта, была ориентирована на командные дисциплины и соревновалась за призы с признанными лидерами - командами Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. В их составе рекордсмены и участники будущего чемпионата мира, который стартует в Турции через месяц. В итоге, пермская команда заняла 1 место в боевом развертывании и общее 3 место по итогам соревнований.
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