«Елисаветинский маршрут»: По следам княгини Елизаветы Федоровны

Более века назад помощь тяжелобольным и нуждающимся оказывали в "Марфо-Мариинской обители милосердия", основательницей которой стала великая княгиня - Елизавета Фёдоровна. В начале 20 века, подобные "комитеты" были образованы во многих губерниях России. История тесно связала Романовых и Прикамье. К визиту Александра Первого была построена ротонда в Парке Горького, в честь самой Елизаветы Федоровны названа больница. Именно здесь открыли 4-метровый памятник.

За три года до своей гибели Елизавета Фёдоровна побывала на прикамских землях - в Белогорском монастыре и Успенском соборе в Перми. После ареста великую княгиню привезли сначала в Екатеринбург, а затем в Алапаевск, где она прожила чуть больше двух месяцев, затем была убита и сброшена в шахту вместе с царской семьей.

Хранит историю, а также продолжает начинания княгини фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности, участники которого называют себя просто - "елизаветинцы".

Анна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество": "Не только важно воздвигать памятники, но важно всем трудиться, важно сделать музей царственных страстотерпцев, сделать музей императорского дома Романовых, любой - благотворительности, событий, визитов императорского дома Романовых. Важно через новую призму исторических событий смотреть на события истории нашей страны. Мы говорим об императорской России, мы смотрим на нее глазами людей, которые были в окружении царской семьи, которые были верны им, люди, которые жили и почитали царскую семью".

Открытие монумента было приурочено к 100-летию освещения Крестовоздвиженского собора на Белой горе и 120-летию Уральского Афона. Духовную силу в этих краях дают впечатляющие пейзажи, архитектура и история, которая прошла сложный путь. Начался он ещё 1891-м - через три года построили первый храм в деревянном исполнении.

В 1914 году здесь, на Белой горе, в храме деревянной постройки, молилась Елизавета Фёдоровна. К сожалению, храм не сохранился, но воссоздали его фундамент. И также появился макет той самой деревянной церкви, которую и посещала великая княгиня.

Храм сгорел, после чего появился каменный корпус - впоследствии названный Крестовоздвиженским собором. Затем были годы разорения и новых пожаров. К возрождению обители приступили 30 лет назад. Вспомнили дорогу сюда и прихожане.

К столетию освящения Крестовоздвиженский собор полностью восстановлен. Кроме того, получил новый световой облик. Причём инженеры работали над ним не за деньги, а по велению души.

Также гостей здесь теперь встречает торговый павильон "Гостиный двор" площадью более 600 квадратных метров. Здесь можно приобрести буклеты и сувениры, выпить чаю и просто отдохнуть. Все условия есть, а уют уже создали сотрудники, одетые в старинном стиле. Первые посетители явно не ожидали встретить здесь митрополита Мефодия.

И как поделился владыка с прихожанами, все изменения стали возможными благодаря неравнодушию людей из разных уголков России, среди которых и теперь многим известные "елизаветинцы".

Уже в следующем году здесь, на Белой горе, пройдут торжества, посвящённые столетию со дня гибели членов императорской семьи. Теперь храм готов к приёму самых высоких гостей.

Создание "Елисаветинского маршрута" в Москве, на Урале и Сибири - это часть большой программы к 100-летию памяти новомучеников - семьи последнего российского императора Николая II, великой княгини Елизаветы Федоровны и других представителей Дома Романовых.