Кунгурская ледяная пещера выбирает новый символ

В Кунгуре завершился первый фестиваль скульпторов камнерезов. В течение пяти дней каждая из 8 команд создавала свой новый символ знаменитой на весь мир ледяной пещеры. Что придумали?

Пять дней упорного труда и можно выставлять своё произведение на всеобщее обозрение, и конечно, на суд экспертной комиссии. Работали по шесть часов в день, говорит скульптор Елена Пихтовникова, и вот итог - скульптура «Миф хозяйки ледяной горы».

С понедельника около Кунгурской ледяной пещеры работало восемь команд из разных городов края, две парные и шесть скульпторов, предпочитающих творить без напарника.

Ледяная гора, семиглазый титан, горный дух, и не только - участники на своё усмотрение создавали символ пещеры. Материал - известняк, который известен с давних времён как камень, подходящий для разных видов работ.

Такой фестиваль около Кунгурской пещеры проводится первый раз. Идея появилась ещё весной - объявили отбор эскизов, и в сентябре скульпторы приступили к работе. При этом, независимо от занятого места, все скульптуры останутся здесь.

Екатерина Носкова, организатор фестиваля: "Туристы смогут в любой момент могут приехать, пофотографироваться на их фоне, полюбоваться, они будут в свободном доступе, и скорее всего, специально под них будет создана поляна камня".

Создание скульптур закончено, далее к их оценке должна приступить экспертная комиссия, и по итогам будет объявлен победитель. Какой символ приобрела пещера, можно будет узнать на её сайте, а что касается собрания скульпторов, организаторы намерены сделать такой фестиваль ежегодным.