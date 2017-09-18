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Потерялся лосёнок
Пермяк снял на видео лосенка, бегущего вдоль автотрассы. Ролик был снят на улице Якутской. "Вдоль улицы Якутской бежит лосенок маленький, потерялся!", - комментирует водитель. Автор попробовал подбодрить животное, после чего лось убежал в лес.
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