Бодрость духа, грация и пластика: Скандинавская ходьба набирает популярность

Спортивный праздник, посвященный набирающей популярность скандинавской ходьбе, прошел в пермском микрорайоне Нагорный.

Скандинавская ходьба заставляет работать и верхнюю и нижнюю части тела, задействуя 90% мышц. При этом давление на суставы гораздо меньше, чем при обычной ходьбе.

В этом году спортивный ТОС «Нагорный-2» пополнился новым инвентарем. На выигранные 150 тысяч рублей – грант конкурса «Город – это мы» - удалось купить палки гимнастические для скандинавской ходьбы, а также коврики и форму. Оставшиеся средства пошли на поощрение тренерам.

Давний друг клуба Дмитрий Малютин – депутат Пермской городской думы – с начала основания клуба поддерживает активность жителей. Вот и сегодня, чтобы расширить спортивную программу, он подарил обручи, шахматы, мячи, скакалки и бадминтон.

Подобные клубы работают в разных ТОСах города. На дворовых мини-стадионах со всеми желающими занимаются бесплатные тренеры. К слову, и сегодняшняя встреча прошла на спортивной площадке, построенной по муниципальной программе «Развитие дворового спорта».

Если раньше в клубе ТОС «Нагорный-2» занимались в основном люди старшего поколения, то теперь с приобретением нового инвентаря заниматься сможет и молодежь. Например, играть в бадминтон.