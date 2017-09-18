Бодрость духа, грация и пластика: Скандинавская ходьба набирает популярность
Спортивный праздник, посвященный набирающей популярность скандинавской ходьбе, прошел в пермском микрорайоне Нагорный.
Скандинавская ходьба заставляет работать и верхнюю и нижнюю части тела, задействуя 90% мышц. При этом давление на суставы гораздо меньше, чем при обычной ходьбе.
В этом году спортивный ТОС «Нагорный-2» пополнился новым инвентарем. На выигранные 150 тысяч рублей – грант конкурса «Город – это мы» - удалось купить палки гимнастические для скандинавской ходьбы, а также коврики и форму. Оставшиеся средства пошли на поощрение тренерам.
Давний друг клуба Дмитрий Малютин – депутат Пермской городской думы – с начала основания клуба поддерживает активность жителей. Вот и сегодня, чтобы расширить спортивную программу, он подарил обручи, шахматы, мячи, скакалки и бадминтон.
Подобные клубы работают в разных ТОСах города. На дворовых мини-стадионах со всеми желающими занимаются бесплатные тренеры. К слову, и сегодняшняя встреча прошла на спортивной площадке, построенной по муниципальной программе «Развитие дворового спорта».
Если раньше в клубе ТОС «Нагорный-2» занимались в основном люди старшего поколения, то теперь с приобретением нового инвентаря заниматься сможет и молодежь. Например, играть в бадминтон.
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