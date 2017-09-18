Пермяки без автобусов не останутся

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  • Пермь. Прямая трансляция церемонии инаугурации Губернатора Пермского края

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пропуск

Сразу 200 автобусов не смогли попасть на базу на улице Энергетиков, где они должны были пройти предрейсовый осмотр. Въезд оказался заблокирован для 12 перевозчиков, работающих на самых популярных маршрутах в Перми. Среди сотрудников прошел слух, что помещения выкупила некая московская фирма, и теперь отсюда выгонят всех предпринимателей.

В администрации Перми пояснили, что помещение, находившееся ранее в собственности «Гортранса», перешло на баланс департамента имущественных отношений. Договоры аренды с перевозчиками расторгли, но проблем для пассажиров все это вызвать не должно. Осмотр автобусов перед выходом в рейс можно проводить в другом месте.

автобус

Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Предусмотреть вариант с прохождением предрейсового техосмотра, предрейсового медработника это возможно, еще раз мы предлагаем на Ижевской, 25. Если есть какие-то другие альтернативные варианты, а они существуют, то, пожалуйста, пусть они пользуются ими. Но на сегодняшнее утро все транспортные средства были на линии, они работают, перевозят пассажиров".

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.09.2017 в 10:45 в рубрике - Вести Пермь

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