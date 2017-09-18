Пермяки без автобусов не останутся

Сразу 200 автобусов не смогли попасть на базу на улице Энергетиков, где они должны были пройти предрейсовый осмотр. Въезд оказался заблокирован для 12 перевозчиков, работающих на самых популярных маршрутах в Перми. Среди сотрудников прошел слух, что помещения выкупила некая московская фирма, и теперь отсюда выгонят всех предпринимателей.

В администрации Перми пояснили, что помещение, находившееся ранее в собственности «Гортранса», перешло на баланс департамента имущественных отношений. Договоры аренды с перевозчиками расторгли, но проблем для пассажиров все это вызвать не должно. Осмотр автобусов перед выходом в рейс можно проводить в другом месте.

Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Предусмотреть вариант с прохождением предрейсового техосмотра, предрейсового медработника это возможно, еще раз мы предлагаем на Ижевской, 25. Если есть какие-то другие альтернативные варианты, а они существуют, то, пожалуйста, пусть они пользуются ими. Но на сегодняшнее утро все транспортные средства были на линии, они работают, перевозят пассажиров".