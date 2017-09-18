Пермяки попрощались с летом под музыку оркестра

На Соборной площади прошел концерт в честь последних теплых дней уходящего бабьего лета. Его устроил Пермский губернский оркестр. Для зрителей исполнили попурри из всем известных музыкальных композиций.

Этим концертом Пермский губернский оркестр завершает свои летние выступления под открытым небом. И скорее всего, пермское лето тоже завершится, потому что синоптики пообещали последние тёплые выходные в городе Перми.

В репертуаре в основном популярные песни 20 века. Как сказали в оркестре, этот концерт рассчитан в основном на молодёжь.

Евгений Тверетинов, главный дирижёр Пермского губернского оркестра: "Сегодня мы взяли интересные рок-фантазии. Тем самым мы хотели бы привлечь еще раз внимание молодежи, той категории слушателей, которая плохо знакома с творчеством духовых оркестров".

Пермский губернский оркестр закрыл выставку «20 век в фотографиях и фарфоре», которая почти два месяца проходила в Пермской художественной галерее.

Зрителей набралось немало. Следующее выступление 22 октября. Это будет юбилейный концерт, посвященный 40-летию творческой деятельности Евгения Тверетинова.