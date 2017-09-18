Пермяков пугают рекламными листовками

Почтовые ящики в Перми вновь заполнили якобы официальные предупреждения о том, что срочно нужно всем поменять или проверить счетчики на воду. Специалисты говорят, что это обычная реклама фирм, которые делают слесарные работы. При этом цена услуг здесь завышена минимум в 2-3 раза. Как не поддаться на хитрые уловки и не переплачивать?

Такие серьезные на первый взгляд бумаги в своем почтовом ящике Галина Субботина находит часто. Как же «администрация единой городской службы», да еще и грозят без воды оставить.

На деле это обычное рекламное объявление, таких организаций как «администрация единой городской службы по учету водоснабжения» или «Городская сервисная служба» вообще не существует. Что и доказывает первый же телефонный звонок. Замена одного счетчика обойдется в 2275 рублей. Для сравнения - в обычном ТСЖ цена минимум в 2 раза ниже.

При этом стоит помнить, что средний срок службы индивидуальных счетчиков 10 лет и менять его каждый раз, когда выходит срок поверки, совершенно не обязательно. Достаточно пройти процедуру в государственном центре стандартизации и метрологии. Даже счетчик снимать не придется - цена вопроса 340 рублей.

При поверке в домашних условиях оборудование чуть проще, но тоже профессиональное. Эталонная поверочная установка выдает точность в 0,3 %.

Про центры с громкими названиями здесь, конечно, слышали, только вот после них работу чаще всего приходится переделывать. Бороться с недобросовестной рекламой можно по-разному. В своем ТСЖ Галина Забызова задержала двух молодых людей, которые предлагали жильцам поменять счетчик.

Галина Забызова, управляющая дома ул. Уинская, 8: "Мы их сдали в милицию, теперь разбирается милиция с ними. Мошенники должны сидеть".

С другой стороны, в деятельности молодых людей нет ничего незаконного. Простая переустановка счетчиков не требует аккредитации. А к рекламному тексту, составленному юристами, формально «не подкопаться».

Станислав Шестаков, юрист: "На мой взгляд, реальных нарушений нет. Единственное, что могу посоветовать - не обращать внимания на подобные листовки".

В итоге даже повторным извещением с исходящим номером, штрих-кодом и даже голубой печатью Галина Субботина уже не доверяет. Проще еще раз проконсультироваться, чем лишний раз переплачивать.