За эту неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей из области политики, экономики, социума Пермского края.

Темы выпуска:

-Когда почти все "за". Что нового мы узнали о состоявшихся выборах губернатора Пермского края.

-Новенькие трущобы. Кто ответит за возведение домов в Лысьве, которые сразу можно записывать не в аварийные, а в непригодные для жилья.

- Не можешь сам - доверься волонтеру. Как пермские добровольцы берутся сопровождать детишек до школы или до дома.