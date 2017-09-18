Вести Пермь. События недели
За эту неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей из области политики, экономики, социума Пермского края.
Темы выпуска:
-Когда почти все "за". Что нового мы узнали о состоявшихся выборах губернатора Пермского края.
-Новенькие трущобы. Кто ответит за возведение домов в Лысьве, которые сразу можно записывать не в аварийные, а в непригодные для жилья.
- Не можешь сам - доверься волонтеру. Как пермские добровольцы берутся сопровождать детишек до школы или до дома.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские школьники объявили моду на чтение
Платная парковка по-новому
В Перми пройдёт Черлидерская тусовка
Кикбоксер из Чайковского прошел в полуфинал чемпионата мира
На старт, внимание… в музей!
«Флаэртиана»: Борьба за Золотого Нанука начинается
«Лето Парк» продлил работу до конца сентября
Болдинская осень в Чусовом
Пермякам помогут разобраться в земельных вопросах
«Зарница Поволжья»: Школьники учатся защищать Отечество
Добавить комментарий: