Пермские школьники объявили моду на чтение
В день грамотности Пермь присоединилась к всероссийской акции «Читающий автобус». Учителя и школьники продекламировали стихотворения любимых поэтов в общественном транспорте. Традиционный девиз акции - «Мы объявляем моду на чтение».
Читать модно! Такой негласный девиз звучит в пермских автобусах. Школьники декламируют стихи на тему дружбы, детства, мира, любви к Родине, чтобы показать, что быть грамотным и читать - это очень важно, ну, и конечно же, чтобы такая поездка подняла настроение пассажирам.
Реакция пассажиров неоднозначная. Кто-то не обращает внимания, а другие снимают на телефон и с радостью вспоминают известные с детства стихи.
Акция «Читающий автобус» прошла уже в четвертый раз и посвящена международному Дню грамотности. В ней принимают участие около 30 регионов России, а также Чехия, Болгария, и Франция.
В конце литературной поездки ребята подарили пассажирам «Тетрадки дружбы», где написали свое любимое стихотворение и нарисовали к нему иллюстрацию.
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