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← В Перми пройдёт Черлидерская тусовка

Платная парковка по-новому

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С 18 сентября в Перми сократится время работы платных парковок. Также увеличится время на оплату. Речь о сокращении продолжительности платного паркинга на полчаса в утреннее и вечернее время. Сейчас это время с 8.30 до 19.30. Будет - с 9.00 до 19.00 часов. Кроме того, увеличится время на оплату с 15 до 20 минут. Система платного паркинга заработала на центральных улицах Перми год назад. За этот период услугами платных парковок воспользовались более 2 млн раз.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.09.2017 в 10:16 в рубрике - Вести Пермь

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