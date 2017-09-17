Платная парковка по-новому

С 18 сентября в Перми сократится время работы платных парковок. Также увеличится время на оплату. Речь о сокращении продолжительности платного паркинга на полчаса в утреннее и вечернее время. Сейчас это время с 8.30 до 19.30. Будет - с 9.00 до 19.00 часов. Кроме того, увеличится время на оплату с 15 до 20 минут. Система платного паркинга заработала на центральных улицах Перми год назад. За этот период услугами платных парковок воспользовались более 2 млн раз.