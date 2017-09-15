16 сентября в сквере перед ДК имени Солдатова в рамках проекта «Черлидинг для всех» в Перми пройдёт Черлидерская тусовка. Организаторы подготовили насыщенную программу: лучшие группы поддержки спортивных команд Пермского края, черлидерские трюки, живые пирамиды, зажигательные танцы с помпонами. Всего в «тусовке» примут участие более 150 спортсменов Пермской краевой спортивной общественной организации «Федерация черлидинга» различных возрастов. Рассчитан праздник на 2,5 часа. Начало в 11.00 утра.