Кикбоксер из Чайковского прошел в полуфинал чемпионата мира

Кикбоксер из Чайковского Антон Калинин прошел в полуфинал чемпионата мира, победив румынца. В Казани во время четвертьфинального боя чемпионата мира по кикбоксингу среди профессионалов наш земляк получил рассечение брови, но сохранил хладнокровие, нанёс противнику удар в подбородок, доминировал весь 2 и 3 раунды. В итоге соперник оказался в нокауте, а Калинин прошел в полуфинал.