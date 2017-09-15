Кикбоксер из Чайковского прошел в полуфинал чемпионата мира
Кикбоксер из Чайковского Антон Калинин прошел в полуфинал чемпионата мира, победив румынца. В Казани во время четвертьфинального боя чемпионата мира по кикбоксингу среди профессионалов наш земляк получил рассечение брови, но сохранил хладнокровие, нанёс противнику удар в подбородок, доминировал весь 2 и 3 раунды. В итоге соперник оказался в нокауте, а Калинин прошел в полуфинал.
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