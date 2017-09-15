В трех крупнейших музеях Перми – художественной галерее, краеведческом музее и Музее современного искусства PERMM - начался проект "На старт, внимание… в музей!". Это интерактивная игра-путешествие, во время которой ребенок самостоятельно с помощью карты и путеводителя изучает экспозиции, совершает открытия и играет. Игра пройдет в шестой раз. В этом году проект продлится с 14 сентября по 22 октября. Для детей разного возраста разработаны игровые путеводители с вопросами, ребусами и творческими заданиями. Тема этого года - «Человек снаружи и внутри». Начинать путешествие можно в любом из вышеперечисленных музеев и в любой день.

Юлия Арсланова, ведущий научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея, рассказывает: "Галерея учит эмоции, Музей современного искусства сравнивает счастье, а у нас как раз желание. Весь возраст у нас представлен, например, до 3 лет можно посчитать, сколько ног у мамонта, посмотреть, чем мамонт отличался от слона. Все дети знают, как выглядит слон, а у нас мамонтенок, которого можно потрогать и обнять".