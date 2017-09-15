«Флаэртиана»: Борьба за Золотого Нанука начинается

В Перми стартует "Флаэртиана". 17-й год подряд в столицу Прикамья в середине сентября съезжаются режиссёры из разных уголков мира, для того чтобы презентовать свои документальные фильмы. Подавляющее большинство картин этого конкурса в Перми представят лично авторы. Что за фильмы привезут в этом году?

Герои этого фильма – четыре пианиста из разных стран. У них разные судьбы, творческие пути, но их объединяет любовь к музыке и стремление к победе в международном конкурсе имени Чайковского. Уже в эту пятницу, 15 сентября, документальная лента «Конкурс» откроет 17-й международный фестиваль «Флаэртиана» в Перми. Как всегда, программа фестиваля состоит из трех блоков: международного конкурса, российского и студенческого.

Как рассказала Алина Стабровская, главный координатор МКФ «Флаэртиана», в этом году рекордное количество гостей из-за рубежа, из России, из Пермского края. Концентрация звезд документального кино превышает пределы, в конкурсной программе участвуют режиссеры, имена которые известны по всему миру - это Георгий Лазаревский, Гелена Тржештикова, чешский режиссер, у которой много эпохальных фильмов.

Один из таких «История супружеской жизни», Гелена Тржештикова снимала его на протяжении длительного времени - 35 лет. Камера стала свидетелем жизни одной семьи с первых дней её создания. Интересен и фильм без названия Михаэля Главоггера - легенды австрийской документалистики. У кино непростая судьба - во время работы над проектом режиссёр скоропостижно скончался, и дело подхватила монтажёр Моника Вилли.

Пермский фестиваль «Флаэртиана» посвящен памяти легендарного американского документалиста Роберта Флаэрти. Человек должен проживать на экране часть жизни - таков эстетический принцип, который заложил Флаэрти в документальное кино. Этому принципу должны соответствовать и фильмы - участники международного фестиваля «Флаэртиана», которым с 15 по 21 сентября предстоит побороться за главный приз - Золотого Нанука.