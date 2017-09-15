«Лето Парк» продлил работу до конца сентября
«Лето Парк» в Перми продлил свою работу до конца сентября. А это значит, что и проект «Театральная среда» тоже продолжает существовать. В эту среду в «Сказариуеме» дети отправились в путешествие с Луной. Это кукольное представление для маленьких детей по одноименной пьесе Атанаса Илкова – родоначальника искусства театра кукол в Болгарии. Спектакль создавался совместно с пермскими и болгарскими режиссерами. Главные герои сказки Дональда Биссета - Мистер Крококошка, Тетушка Луна и Злая Собака Буч.
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