Болдинская осень в Чусовом
15 сентября в Этнографическом парке истории реки Чусовой состоится творческий праздник «Болдинская осень в Чусовом». Он объединит творчество А.С. Пушкина, 90-летие со дня рождения Леонарда Дмитриевича Постникова и 80-летний юбилей Чусовской библиотеки имени Пушкина. Гостей ждет встреча с известными поэтами и писателями Пермского края, которые прочтут свои произведения про осень и проведут занятие по литературному творчеству, художники будут создавать на улицах парка свои очередные шедевры, а сказочные пушкинские персонажи проведут для детей и взрослых интересные игры, конкурсы, викторины.
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