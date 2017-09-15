Пермякам помогут разобраться в земельных вопросах

На сайте администрации Перми появился новый раздел, посвященный проекту «Земельный ответ». Теперь каждый житель города может получить ответы на самые распространенные вопросы, связанные с земельными отношениями, а также получить информацию о порядке действий в той или иной ситуации, скачать актуальные образцы заявлений. В рамках проекта во всех районах Перми проводятся выездные консультации, где жители могут задать те или иные вопросы, касающиеся земельного законодательства. Первая такая встреча, прошедшая в Свердловском районе и собрала свыше 60 человек. Следующая состоится 20 сентября в администрации Кировского района. Актуальное расписание можно найти на сайте gorodperm.ru.