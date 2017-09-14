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Сотни домов не готовы к началу отопительного сезона

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В Перми стартовал отопительный сезон. Тепло уже поступает в детские сады, школы и больницы. С 18 сентября начнет подаваться в жилые дома. Эту дату обозначили в городском в департаменте ЖКХ. По данным администрации, к запуску отопления готовы 100% объектов социальной сферы. Специалисты отмечают, что в среднем заполнение и регулировка систем отопления занимает две-три недели.

Поставщики тепла к старту отопительного сезона относятся без оптимизма.

Пресс-служба Пермского филиала «Т Плюс»: «Наиболее плачевное положение дел сложилось на жилом фонде, обслуживаемом четырьмя УК, близкими к разыскиваемому предпринимателю Александру Морозову: УК «Жилсервис», УК «Закамская управляющая компания», УК «Гарант» и ООО «УК «Моторостроитель». Эти структуры обслуживают 320 домов в разных районах города, из которых актов готовности к отопительному периоду получено всего по 16 зданиям».

По информации компании «Т Плюс», общий долг проблемных управляющий компаний за теплоэнергию на сегодня составляет 508 млн рублей. За прошлый отопительный сезон долг вырос на 159 млн. Долг всех управляющих компаний Прикамья превышает 6 млрд рублей. В Перми сотни домов не готовы к началу отопительного сезона.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.09.2017 в 12:43 в рубрике - Вести Пермь

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← Под фамилией Трамп скрывался пермский должник

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