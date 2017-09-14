Под фамилией Трамп скрывался пермский должник

Судебные приставы выявили в Перми должника с паспортами на 8 фамилий. Как сообщает пресс-служба ведомства, 48-летний водитель автомобиля «Инфинити» был остановлен инспектором ДПС во время еженедельного рейда. В ходе проверки документов выяснилось, что данные в водительском удостоверении не соответствуют тем, что указаны в паспорте. Оказалось, что предъявленное удостоверение числится в картотеке как утраченное, на основании чего была произведена замена прав. К делу подключились судебные приставы, которые проверяли водителя на наличие неисполненных долговых обязательств. По базе данных мужчина проходил как должник по исполнительному производству о взыскании кредиторской задолженности в размере миллион рублей. В ходе общения с приставами он признался, что у него имеется несколько паспортов и водительских удостоверений. Один из документов был выписан на фамилию Трамп. После установления всех личностей гражданина выяснилось, что под другими фамилиями он также фигурирует в базе данных о должниках.