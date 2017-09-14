Пермь украсят геометрические абстракции

Уличные художники из Москвы начали создавать в Перми новое граффити на бетонных ограждениях возле здания Законодательного собрания. Здесь они рисуют геометрические абстракции преимущественно в красно-черных цветах. Объем работ - 680 квадратных метров. Завершить композицию планируют до конца этой недели.

Петр Герасименко, стрит-арт художник: "Человек, который ходит на этой стороне или на той, или едет на трамвае, он ощущает перелив этой температуры по цветовой гамме из холодного в теплый или наоборот. В этом и есть ключевой момент всей этой истории, чтобы не было однозначности, наоборот, чтобы вызывало у человека разные ощущения".