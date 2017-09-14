Обними Пегаса: счастье глазами детей

В Пермском музее современного искусства закончили создавать новые арт-объекты. Их сделали дети, исходя из того, как каждый из них представляет себе счастье. Почему скульптура Пегаса получилась с мордочкой утконоса и как он умеет рассказывать анекдоты и обниматься?

Здесь нужно трогать всё, на троне можно сидеть, а на кровати даже полежать. Это первые слова смотрителей в музее, когда посетители входят в зал, где выставлены арт-объекты на тему того, как дети представляют счастье.

Иван Мелкомуков, автор арт-объекта: "По моему мнению, семья это самое важное счастье в жизни человека, потому что в окружении своих родных и близких человек чувствует заботу и поддержку".

Работа Ивана одна из самых взрослых и серьёзных на выставке под названием «Пермское доброе, из чего вырастает счастье». Этот проект начался ещё весной. Именно тогда 26 пермских детей совместно с московскими художниками и Музеем PERMM сначала нарисовали эскизы своего счастья. После они создали модели, ну, а потом преступи к самому интересному - к изготовлению арт-обьектов.

Глеб Пайдаркин, автор арт-объекта: "Он вообще получился случайно. Я рисовал Пегаса обычного с двумя крыльями, случайно не нашел резинки под рукой, начал рисовать второе крыло, потому что первое оказалось неудачным. И так у него выросло два крыла.

Глеб самый юный из создателей арт-обьектов, его счастье заключается в четырёхкрылом Пегасе с мордочкой утконоса, а когда его обнимаешь, он рассказывает анекдоты.

Для каждого из этих детей счастье свое. Для кого-то это семья, а для кого-то четырехкрылый Пегас. А здесь просто стайка разноцветных котят, взглянув на которых, даже взрослые начинают улыбаться и становятся немного счастливее.