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Обними Пегаса: счастье глазами детей

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счастье

В Пермском музее современного искусства закончили создавать новые арт-объекты. Их сделали дети, исходя из того, как каждый из них представляет себе счастье. Почему скульптура Пегаса получилась с мордочкой утконоса и как он умеет рассказывать анекдоты и обниматься?

Здесь нужно трогать всё, на троне можно сидеть, а на кровати даже полежать. Это первые слова смотрителей в музее, когда посетители входят в зал, где выставлены арт-объекты на тему того, как дети представляют счастье.

Иван Мелкомуков, автор арт-объекта: "По моему мнению, семья это самое важное счастье в жизни человека, потому что в окружении своих родных и близких человек чувствует заботу и поддержку".

Работа Ивана одна из самых взрослых и серьёзных на выставке под названием «Пермское доброе, из чего вырастает счастье». Этот проект начался ещё весной. Именно тогда 26 пермских детей совместно с московскими художниками и Музеем PERMM сначала нарисовали эскизы своего счастья. После они создали модели, ну, а потом преступи к самому интересному - к изготовлению арт-обьектов.

Пегас

Глеб Пайдаркин, автор арт-объекта: "Он вообще получился случайно. Я рисовал Пегаса обычного с двумя крыльями, случайно не нашел резинки под рукой, начал рисовать второе крыло, потому что первое оказалось неудачным. И так у него выросло два крыла.

Глеб самый юный из создателей арт-обьектов, его счастье заключается в четырёхкрылом Пегасе с мордочкой утконоса, а когда его обнимаешь, он рассказывает анекдоты.

котята

Для каждого из этих детей счастье свое. Для кого-то это семья, а для кого-то четырехкрылый Пегас. А здесь просто стайка разноцветных котят, взглянув на которых, даже взрослые начинают улыбаться и становятся немного счастливее.

 

 

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.09.2017 в 11:36 в рубрике - Вести Пермь

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