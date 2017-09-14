В call-центре «дежурил» председатель Пермской думы

В городской call-центр на очередное «дежурство» вышел председатель Пермской думы Юрий Уткин. За час работы было принято 11 звонков. Большинство вопросов касалось благоустройства придомовых территорий. Пермяки, например, просили включить в программу и их двор тоже. Кроме того, звучали и коммунальные проблемы - кому-то нужна ливневая канализация на улице, кому-то - чтобы температура горячей воды в кране была адекватной.