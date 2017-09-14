Всё, что нужно садоводу

На Пермской ярмарке открылась ежегодная выставка для садоводов и огородников. Свежий урожай, а также всевозможные саженцы и приспособления привезли сюда сто участников из самых разных регионов России. Где и что поспело, и как обустраивать свой приусадебный участок по осени?

Более ста участников со всей России привезли в Пермь не только продукты собственного производства, но и то, что необходимо на огороде. По соседству предлагают все, что можно вырастить самим - декоративные растения, хвойные деревья и плодово-ягодные кустарники. Сейчас самое время их высаживать.

«Рыбак Камчатки» - традиционный участник выставки. Нерка, зубатка, кижуч, омуль, корюшка, красная икра. На прилавок все попадает в готовом виде без заморозки. За таким и очередь выстоять не жалко. На выбор морепродукты холодного и горячего копчения, приготовленные на опилках вишни, яблони и ольхи. Именно поэтому цвет рыбки насыщенный и аромат яркий. Хранить такую в морозильнике можно до 3 месяцев.

На стол деликатесы можно подать в керамическом блюде с традиционном узбекском узором, сделанным вручную. Делают такой в печи при температуре в 1300 градусов.

Несмотря на то, что у прилавка ажиотаж, можно не беспокоиться, морепродуктов хватит для всех, говорят продавцы. Но все-таки стоит поторопиться. Выставка будет работать до конца этой недели.