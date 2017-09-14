Медленно, но верно...
Движение трамваев на всех маршрутах в Перми замедлилось. Если раньше они могли развивать скорость до 40 км/ч, то отныне водителей, которые превысили отметку в 25 км/ч, будут штрафовать. В «Пермгорэлектротрансе» заверили, что это сезонная мера, которую вводят из-за ухудшающихся погодных условий – листопада и дождей. На график движения составов, как говорят, это повлиять не должно.
Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»: "На каких-то участках они стали ездить медленнее. Важно понимать, что где-то они ездят медленно всегда, где-то скорость не поменялась. Но трамваи двигаются в расписании, а если и отстают, то на допустимое время".
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