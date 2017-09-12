Глава Прикамья: «Впереди пять лет больших свершений»
Максим Решетников после оглашения результатов голосования посетил свой предвыборный штаб. Свои голоса за него отдали 82,06% избирателей. Главу Прикамья встретил робот "Промобот", соратники и соперники по выборам - Олег Постников и Ирина Филатова. Руководитель региона поздравил собравшихся с высоким результатом и отметил, что добиться постановленной цели удалось благодаря слаженной работе всех участников выборного процесса.
Как отметил Максим Решетников: "Мне бы хотелось отдельно поблагодарить тех, кто помогал и поддерживал меня в этой избирательной кампании, всех, кто работал не покладая рук, потому что доверие создается из конкретных маленьких решений и дел. Дорогие друзья, все только начинается! Пять лет впереди, это будет пять лет напряженного труда, больших задач и больших свершений".
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