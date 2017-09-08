Да будет газ!
В Кунгурском районе список газифицированных территорий пополнило Тихоновское сельское поселение. К бюджетному финансированию здесь подключились пермские нефтяники.
В деревне Теплая зимой особенно никогда не мерзли, но вот усилий для этого прилагали немало. Мало того, что с дровами возится приходиться, так и с экономической точки зрения это недешево.
Основную ставку в деревне теперь делают на газ. Голубое топливо сегодня пришло и в Тихоновское сельское поселение. Из 19 сельских поселений в Кунгурском районе после сегодняшнего запуска газифицированы 17. В одной деревне Теплая к благам цивилизации готовы подключиться 300 домов.
Для того чтобы зажечь факел, пришлось проложить газопровод длиной 15 километров, от него будут запитаны все окрестные деревни. Проект по-своему уникальный. Ведь к традиционному бюджетному финансированию здесь подключились и промышленные предприятия. «ЛУКОЙЛ-Пермь» выделил 10 миллионов рублей.
С приходом газа в деревне и от русской печки отказываться не собираются. Благоустройство теперь, конечно, как в городе. Но такого вкуса как в чугунке уже не повторить. Но это, скорее, уже для деревенского колорита. А для удобства и сохранения семейного бюджета жители подключаются к газу. Возможность для этого теперь появилась.
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