«Хроники Нарнии» по-пермски

В Пермском театре юного зрителя состоялась долгожданная премьера спектакля по повести «Лев, колдунья и платяной шкаф» из знаменитого цикла Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» в режиссуре Майкла Ханта.

Чудесный переход от реальной жизни к сказочной. Первой это удалось сделать самой младшей из детей Певенси, маленькой Люси. Именно она сначала попадает в Нарнию, там встречает загадочного фавна и узнаёт о том, что Нарнию захватила белая колдунья, здесь всё время холодно и зима.

История детей Певенси и льва Аслана известна многим по фильму «Хроники Нарнии». Режиссёр Макл Хант почти не изменил сюжета, он как изумительный рассказчик добавил немного красок и спецэффектов и правильно расставил акценты.

Спектакль начинается с того, что дети смотрят первый цветной фильм 40-х годов "Волшебник страны Оз". Логотипом выпускающей кинокомпании как раз был всем известный лев. Татьяна Пешкова, ассистент и помощник режиссера, предположила, что именно поэтому главным героем в этой повести в то время стал Лев.

Как английский режиссёр решил показать одного из красивейших анимированных персонажей Голливуда - этот секрет открывают лишь зрителям театра. Известно только, что львом управляют два человека. Научиться звериной походке пермским артистам помогала хореограф из Великобритании Мария Корипас.

Музыку для этого почти британского спектакля написал пермский композитор Дмитрий Батин. Сегодня эта интернациональная британо-пермская команда выпускает на сцену Пермского ТЮЗа новый спектакль о добре, зле, войне и победе, который в наше время как нельзя актуален. И посмотреть его будет интересно не только детям от 10 лет, как заявлено в программке, но и взрослым.